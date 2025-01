Isolatiesector: ontwikkel snel nieuwe methode vleermuisonderzoek

Vleermuizen zijn beschermde dieren. Omdat ze regelmatig in spouwmuren verblijven, is onderzoek noodzakelijk voordat de spouw wordt opgevuld. Tot 2023 volstond een korte controle van de spouw met een camera. Dat mag niet meer sinds een uitspraak van de Raad van State, die deze aanpak te onbetrouwbaar vindt.

Strenge regels voor het opsporen van vleermuizen hebben het tempo waarin woningen worden geïsoleerd ook vorig jaar enorm vertraagd. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) voerden isolatiebedrijven ongeveer 70 procent minder opdrachten voor spouwmuurisolatie bij woningen uit. De organisatie waarschuwt dat bedrijven die in de particuliere markt werken dit jaar massaal failliet zullen gaan als de situatie niet snel verbetert. De sector heeft veel hoop gevestigd op een nieuwe opsporingsmethode, met zogeheten eDNA.

Daarbij wordt met een spons een monster genomen rond gaten en kieren. In een laboratorium kan vervolgens worden achterhaald of op de plek waar het monster is genomen vleermuizen zijn geweest. Is dat niet het geval, dan kan de isolatie meteen beginnen, is de gedachte.

Nationaal Isolatieprogramma

Volgens de NVDE dreigt faillissement voor 70 procent van de bedrijven die uitsluitend voor particuliere woningeigenaren werken. "Daarmee komt de isolatie-opgave nog verder onder druk te staan, zijn de doelen in het Nationaal Isolatieprogramma totaal onhaalbaar en is een betaalbare energierekening voor iedereen nog verder uit het zicht", waarschuwt de vereniging.

Een veelgebruikte oplossing is natuurvriendelijk isoleren. Daarbij worden alle kieren voorzien van speciale flapjes. Vleermuizen en andere dieren kunnen zo naar buiten kruipen, maar niet terug naar binnen. Het aanbrengen van de flapjes is niet toegestaan in de kraamperiode van vleermuizen, want dan moeten de ouders bij hun jongen kunnen met voedsel. Het isoleren zelf mag ook niet in de winterslaapperiode. Zo blijven nog maar een paar maanden per jaar over om te isoleren.

De NVDE is "heel blij" met het voorstel over eDNA dat nu voorligt en stelt dat "veel haast is geboden". Invoering per 1 maart noemt de vereniging "een cruciale eerste stap".

Het Netwerk Groene Bureaus, dat ecologische adviesbureaus vertegenwoordigt, ziet het anders. Volgens het netwerk geeft ook eDNA niet genoeg zekerheid voor beschermde soorten en is het "ecologisch en juridisch niet verantwoord".