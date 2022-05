Invasie van uitheemse rivierkreeften

We komen ze vaak tegen in natuurgebieden, maar ook in de stad. Ze graven door dijken, maken het water troebel, beschadigen waterplanten, dienen als voedsel voor andere dieren (en mensen): het zijn de uitheemse rivierkreeften. De meeste mensen kennen hem als de Amerikaanse rivierkreeft, maar er zijn een stuk of zeven uitheemse soorten die je tegenwoordig kunt aantreffen in Nederlandse wateren. Ze hebben een slechte reputatie vanwege de schade die ze aanrichten onder water en door het wegconcurreren van de inheemse Europese rivierkreeft.

Ook in de Krimpenerwaard wemelt het van de rivierkreeften. Hier gaat het vooral om de rode Amerikaanse rivierkreeft, maar ook de gestreepte, geknobbelde en de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft worden hier aangetroffen. Ondanks zijn beruchte status, worden de rivierkreeften eigenlijk helemaal niet goed gemonitord. Behalve in de Krimpenerwaard, hier is als een van de weinige gebieden in Nederland een goed monitoringsproject opgezet vanuit het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. Daarbij is vorig jaar ook een wegvangexperiment opgezet om te kijken wat er tegen de invasie gedaan kan worden. Uit recente cijfers wordt geschat dat er zo’n 10 miljoen uitheemse kreeften zitten in de Krimpenerwaard.