Internationale watervogeltelling_18_01_2014 • 18-01-2014

Ook de watervogels worden geteld. En niet alleen in Nederland, maar langs de hele zogenoemde 'Oost-Atlantische Flyway', dus van Scandinavië en Siberië tot in zuidelijk Afrika aan toe.

In Nederland wordt die integrale watervogeltelling voor de 48ste keer gedaan. De coördinator van SOVON Vogelonderzoek is Menno Hornman. "De kracht zit in de herhaling", zegt hij. "Door deze telling jaar op jaar op dezelfde manier uit te voeren kun je er waardevolle informatie uit halen over de trends in de populatieontwikkeling van vogels.