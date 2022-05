Indrukwekkende zeenaaktslakjes in het Veerse Meer

Het Veerse meer is een biotoop die enorm is getransformeerd. Voor de afsluiting was het meer een zeegat en onderdeel van de Noordzee. Er was getij en het water was zout. Vervolgens werd het afgesloten en ontstond er een brak meer. Nu is het door een nieuwe inlaat weer een zout meer, maar met weinig stroming, nauwelijks getij en geen directe verbinding met de Noordzee.

De brede ringsprietslak en de groene wierslak, de Japanse zeepbelslak, de gestippelde dieseltreinworm en de ruwe wratspons. Deze exotisch klinkende dieren leven allemaal in het Veerse Meer. Maar de meeste zitten daar nog niet zo lang. Wat allemaal in het water van het Veerse Meer leeft, is de afgelopen decennia telkens veranderd en verandert nog steeds.

Ander soort water betekent ook een andere soortensamenstelling. Bioloog Peter van Bragt duikt regelmatig in de Zeeuwse delta en dus ook in het Veerse Meer. Onderwater komt hij van alles tegen en ziet hij telkens weer verrassende soorten. Bijvoorbeeld de indrukwekkende brede ringsprietslak. Dit inheemse zeenaaktslakje leeft langs de Nederlandse kust in zeegaten. Hij heeft prachtige tentakeltjes over zijn hele lichaam, cerata, met kleine witte puntjes. In die kleine witte puntjes slaat hij netelcellen op uit voedsel, waarmee hij kan steken en zichzelf kan beschermen.

Ook de groene wierslak komt in het Veerse Meer voor. Deze inheemse zeenaaktslak is groenig met blauwe stippen. Dit is een vegetariër. Hij eet groenwier en dank daar zijn groenige kleur aan. Het Veerse Meer is voor deze soort een goede plek, omdat er weinig stroming is.

Exoten

De groene wierslak en de brede ringsprietslak zijn inheemse soorten. Maar de overgrote meerderheid van het leven onderwater is in het Veerse Meer exoot. Het gebied is namelijk op grote schaal verstoord. Dan komen vaak de exoten als eerste, want dat zijn opportunisten. Ze planten zich snel voort en zijn vaak heel robuust.

Neem bijvoorbeeld de Japanse zeepbelslak. Die zit hier sinds een paar jaar en was vorig jaar plots massaal aanwezig. Het is een zeenaaktslakje uit oost-Azië, waarschijnlijk uit Japan. Deze exoot is zie je nog helemaal niet zo heel veel buiten Japan. De slakken zijn bruinig met kleine vlekjes en hij heeft een heel dun schelpje. Waarschijnlijk is hij hier terecht gekomen door de scheepvaart, net als veel andere exoten.