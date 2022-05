In maart 45 schapen dood door wolf

Dat meldt BIJ12, het bureau dat voor de provincies onder andere de wolvenschade bijhoudt. Steeds als een veehouder meldt dat zijn dieren zijn aangevallen worden er DNA-monsters genomen om te bepalen of de kudde is aangevallen door een wolf. In maart bleek één aanval in Utrecht te zijn veroorzaakt door een hond. De DNA-uitslagen van april zijn nog niet bekend.

In maart zijn 45 schapen in Nederland door wolven gedood. De wolven sloegen toe in het hele noorden en oosten van het land en in Zeeland. De meeste wolven zijn gezien op de Noord- en Midden-Veluwe, waar het eerste wolvenpaar van Nederland zich vestigde.

De wolf is nu in heel Nederland actief, behalve in Zuid-Holland. In deze tijd van het jaar lopen er volgens wolvenkenners veel zwerfwolven rond. Dat zijn jongvolwassen dieren die op zoek zijn naar een eigen grondgebied. Veel van die zwerfwolven komen uit Duitsland en zijn maar korte tijd in Nederland.

Wolven hebben het afgelopen jaar 209 schapen gedood. In 2020 waren dat er 291. Dat was een forse toename ten opzichte van 2019, toen er 119 schapen werden doodgebeten.

Honden en vossen

Op basis van een onderzoeksrapport uit 2016 in opdracht van de provincie Drenthe wordt geschat dat jaarlijks 4.000 tot 13.000 schapen worden gebeten door honden of vossen, aldus BIJ12. Deze cijfers zijn niet onbetwist. Zo schrijft stichting De Hoge Veluwe dat de berekening niet klopt en de schatting te hoog uitvalt.

BIJ12 komt alleen in actie bij vermoedelijke wolvenschade. “Na DNA-analyse kan hier hond of vos uitkomen. Omdat dit toevalligheden zijn, is dit geen representatief beeld”, zegt BIJ12.

Vaak is aan het dode schaap al te zien of een wolf of hond de doodsoorzaak was. Geneticus Joachim Mergeay van het Vlaamse Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek legt uit: “Een hond is veel minder efficiënt dan een wolf. Bij een wolf zie je meestal een stevige nekbeet, die niet meer gelost wordt tot het prooidier sterft.”

Een hond ziet een schaap niet als een prooi, maar eerder als een stuk speelgoed. “Dat resulteert in heel veel beten en blauwe plekken over het hele lichaam. Honden bijten ook vaak in de neus, in de oren of in de poten. Dat zal een wolf niet doen", aldus Mergeay.