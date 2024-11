In de duinen is het nú paddenstoelentijd

In het binnenland is het paddenstoelenseizoen voorbij, maar in de duinen zijn juist nu veel bijzondere soorten te vinden. Aan de kust vriest het namelijk minder snel, al moeten paddenstoelen in duinen zich wel aanpassen aan wind, zout en zand. Zwammenkenners Inge Somhorst en Ronald Morsink van Paddenstoelenonderzoek Nederland laten zien wat er groeit in de duinen van Renesse.