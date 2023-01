House of Animals: 'stop doden van zwerfdieren op Curaçao'

18 jan. 2023 - 11:42

Dit lijkt wel een slechte grap. Het is wetenschappelijk bewezen, dat het doden van zwerfdieren geen afname teweeg zal brengen. “Removal and killing of dogs should never be considered as the most effective way of dealing with a problem of surplus dogs in the community: it has no effect whatsoever on the root cause of the problem.” Guidelines for Dog Population Management, W.H.O. Geneva 1990 (page 74). “Any reduction in population density through mortality is rapidly compensated by better reproduction and survival. In other words when dogs are removed, the survivors’ life expectancy increases because they have better access to the resources, and there is less competition for resources.”. Guidelines for Dog Population Management, W.H.O. Geneva 1990 (page 9). “In the long term, control of reproduction is by far the most effective strategy of dog population management.” Guidelines for Dog Population Management, W.H.O. Geneva 1990 (page 72). En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dat de Dierenbescherming van Curaçao deze kennis niet heeft is wel heel erg.