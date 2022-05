Honingbij opnieuw nummer één bij Nationale Bijentelling

Dat de gehoornde metselbij vaker is gespot is opvallend volgens bijenexpert bij Naturalis Koos Biesmeijer. "Deze soort was tien jaar geleden nog schaars in een groot deel van Nederland, maar is afgelopen jaren duidelijk toegenomen. Het lijkt er sterk op dat de gehoornde metselbij profiteert van het warmer wordende klimaat in ons land."