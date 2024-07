Holle roep van de koekoek draagt ver

In het filmpje kun je prachtig de verschillende veren van de koekoek bekijken. Het is een middelgrote en zeer slanke vogel, met een lange ronde staart en spitse vleugels. De horizontaal gestreepte borstveren doen denken aan het verenkleed van een sperwer. Een vrouwtje is soms ook grijs, maar dan met een beige borst of helemaal roestbruin met bandering over het hele lichaam. Zo zien ook de jongen eruit.