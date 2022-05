Hoge Veluwe sluit weg vanwege stikstof

Hubertus leeft in het Nationaal Park De Hoge Veluwe. Hij heeft net twee uur in de bosjes gelegen, staat op en rekt zich uit.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe sluit in september van dit jaar de De Wetweg voor gemotoriseerd verkeer. De weg maakt deel uit van een populair rondritje over De Hoge Veluwe. Het park neemt die maatregel om de hoge stikstofuitstoot boven het Otterlose Zand terug te dringen. Het Otterlose Zand is een belangrijk stuifzandgebied in Europa, maar de kwaliteit van het gebied is matig tot slecht, aldus de boswachters van het nationale park.

Nederland heeft het meeste stuifzand van Europa. Ruim 40 procent van dat stuifzand is te vinden op de Veluwe. Het Otterlose Zand is met 324 hectare een van de grootste gebieden. Het bestaat uit grote zandvlaktes met stuifduinen en vliegdennen, waar veel bijzondere planten en dieren leven. Nederland is in Europees verband verantwoordelijk voor behoud en herstel van stuifzandlandschappen. Maar de afgelopen honderd jaar is het stuifzand al flink in oppervlakte afgenomen.