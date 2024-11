Hoekstra kan aan de slag als Eurocommissaris voor Klimaat

"Ik ben tevreden over de antwoorden van Hoekstra, waarin hij helder is over het belang van klimaatbeleid en daarnaast ook duidelijk de link legt met ons concurrentievermogen. Het is goed dat Hoekstra de afgesproken doelen onderschrijft, zoals het reductiedoel van 90 procent in 2040, en dat hij benadrukt dat we deze ambities moeten vasthouden", zegt Mohammed Chahim van GroenLinks-PvdA.