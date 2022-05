Herplanten van de harlekijn op de Schotsman

De harlekijn is een kleine vroegbloeiende orchidee, die vooral op de Waddeneilanden en in Zeeland te vinden is. Hij wil in het voorjaar als eerste bloeien, voordat hij wordt ingehaald door andere bloemen. Zo heeft hij weinig concurrentie en lokt hij alles insecten naar zijn paarse bloemen. De rozetten, dus de bladeren, komen in het najaar al boven de grond uit. Zo kan hij heel de winter zon opvangen en weet hij een valse start te maken. In het voorjaar bloeit hij daardoor vroeg. Voor deze orchidee is het ook belangrijk dat er nog niet te veel andere hoge planten omheen staan, zodat de insecten zoals hommels de paarse bloemen makkelijk in het veld kunnen spotten.