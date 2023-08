Hermelijn is een fanatieke jager | Weetje

Maak kennis met de hermelijn! Deze kleine en schattige marterachtige is tegelijkertijd een fanatieke jager die prooien kan pakken die groter zijn dan hemzelf. Muizen, konijnen en vogels zijn niet veilig voor hem. Hij doodt ze met een fatale beet in de nek. Zo is ook de Noordse woelmuis niet veilig. De zeldzame hermelijn doet het prima in het Ilperveld (Noord-Holland), mede door de aanwezigheid van heel veel noordse woelmuizen.

'Kegelen' om alles in de gaten te houden

In de Weerribben zag Wieja van der Kamp in haar ooghoeken iets bewegen: "Heel langzaam heb me omgedraaid en wauw wat ik toen zag? Wat genieten." Drie spelende hermelijnen rollen door het gras. Eentje is duidelijk alerter en blijft zo nu en dan op zijn achterpoten staan om de omgeving goed te kunnen overzien. Men noemt dit gedrag ook wel ‘kegelen’.

Hoe houd je ze uit elkaar: hermelijn en wezel

De hermelijn lijkt erg op de wezel, maar is iets groter en de demarcatielijn, de scheiding tussen de bruine rug en de witte buik, is recht, waar hij bij de wezel grillig is. De hermelijn heeft geen wangvlekken; de wezel wel. Veel hermelijnen krijgen – anders dan de wezel - een wintervacht: dan zijn ze wit met een zwart puntje aan de staart, bekend van de koningsmantel. De hermelijn is ook groter dan een wezel, want de wezel is maar net zo groot als een mensenhand!

© Fotograaf: Theus1

Wezel

Speelkwartier!

Drie jonge hermelijnen zijn gefilmd in de Eempolder door 'flintermanmirjam'. De drie jongen lijken wel op stuiterballen zoals ze over elkaar heen springen. Het is vooral een heel vrolijk gezicht!

Koningsmantel

De hermelijn heeft een zomer- en een wintervacht. In de zomer is de vacht roodbruin, in de winter is het soms wit. Het staartpuntje blijft echter altijd zwart. In het koudere deel van het verspreidingsgebied van de hermelijn wordt de vacht in de winter geheel wit. In warmere gebieden wordt de wintervacht slechts gedeeltelijk wit. Nederland ligt net op de grens tussen koud en niet koud: een deel van de hermelijnen verandert van kleur, maar er worden elke winter ook bruine dieren waargenomen.

© In de winter worden hermelijnen bijna helemaal wit. Alleen op hun staart blijven ze hun opvallende zwarte punt behouden. Fotograaf: bonteklepper.

Met dank aan: Zoogdiervereniging