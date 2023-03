Heijnen wil grotere stappen bij terugdringen verpakkingsafval

Heijnen: “Dit gaat om het vraagstuk hoe we met onze schaarse grondstoffen omgaan en hoe we de aarde straks achterlaten voor de generaties na ons. Daar kunnen we allemaal een positieve bijdrage aan leveren en het is aan Europa om daar de ambitieuze standaard voor te zetten. Minder nieuwe plastic verpakkingen, geen onnodige verpakkingen en meer hergebruik. De hoeveelheid verpakkingen kan en moet echt omlaag. Zowel in gewicht als in absolute aantallen. Less is more, dat is vaak zo en zeker ook in het geval van plastic verpakkingen.”