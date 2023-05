Grutto zoekt voedsel | Zelf Geschoten

Ecoloog en natuurfilmer Ruben Smit maakte de film 'Grutto!': “Ik denk niet dat ik ooit zo’n urgente film heb gemaakt als deze”, aldus Smit. “De grutto is de ideale verhalenverteller, over biodiversiteit, over klimaat, over hoe levensvatbaar onze planeet is." Samen met Melchert Meijer zu Schlochtern en Ruurd Jelle van der Leij maakte hij deze film.