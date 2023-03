Grote Franse modemerken stoppen met bont Nieuws • 24-09-2021 • leestijd 1 minuten • bewaren

© Poolvos - Bont voor Dieren

De Franse modemerken Saint Laurent en Brioni stoppen vanaf volgend jaar met het gebruik van bont in de collecties. Dat meldt moederbedrijf Kering. Alle merken van het concern, waaronder ook Gucci en Balenciaga, zijn dan bontvrij.



De topman van Kering, François-Henri Pinault, vindt dat "de wereld is veranderd, inclusief onze klanten", en zegt dat het luxebedrijf zich daarom aanpast. Ook is het bedrijf zich naar eigen zeggen bewust van de voorbeeldfunctie en invloed op modetrends die het heeft.



Druk op de mode-industrie



Gucci stopte, als eerste van de groep, in 2018 met het gebruik van bont in de collecties. Een groot aantal andere luxemerken, waaronder Chanel, Armani, Burberry, Prada en Versace, gebruikt ook geen bont meer. Confectiemerken volgen ook. Zo stopt het merk Canada Goose, bekend van zijn ganzendonsjassen, eind volgend jaar met bont.



Dierenorganisatie PETA oefent al tijden veel druk uit op de mode-industrie vanwege onder meer het bontgebruik. Nog niet ieder merk is zover. Luxeconcern LVMH zegt dat het zijn merken "de mogelijkheid wil blijven bieden om bont te gebruiken voor klanten die het willen dragen, waarbij de productie zo verantwoord mogelijk is".