Groene moslims gaan zorgzaam om met de natuur

De Stichting Groene Moslims zet zich vanuit de religie in voor een duurzamere wereld. De vrijwilligers van de stichting promoten bijvoorbeeld een groene iftar, de maaltijd die tijdens de ramadan genuttigd wordt na zonsondergang. “Daar wordt veel eten verspild”, zegt Rukayyah, lid van het bestuur van de Groene Moslims. “En in moskeeën wordt vaak water in plastic flesjes uitgedeeld. Dat is jammer, want wij denken dat dit niet vanuit de islam zo zou moeten zijn, dus we proberen een beetje meer bewustzijn te creëren”.