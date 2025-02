Groene boeken, mollentelling en alle overige onderwerpen

Voor het vijfde jaar op een rij is het weer mollentellen geblazen. Of eigenlijk molshopen, want maar weinig mensen hebben ooit een levende mol gezien. De Zoogdiervereniging wil met de data meer inzicht krijgen in het graafgedrag en leefgebied van het dier. De mol is veruit het minst onderzochte zoogdier van ons land. En ook niet erg geliefd. Veel mensen zijn hem liever kwijt dan rijk. Zo sterven jaarlijks een boel mollen in een klem. De telling is het hele weekend. Als je een molshoop ziet kan je dat doorgeven op het speciale mollenmeldpunt.