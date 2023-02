Greenpeace eist drastisch stikstofplan, rechtszaak tegen Staat nabij

In 2021 verstuurde Greenpeace ook al een brief met eisen naar het kabinet. Daarop volgden toen meerdere gesprekken met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). "Dat gaf de indruk dat het kabinet het ging aanpakken", legt advocaat Kloostra uit. In het coalitieakkoord werden vervolgens de stikstofdoelen voor 2030 aangescherpt. Ook ging Johan Remkes weer aan de slag als bemiddelaar in het slepende dossier. Dat proces heeft Greenpeace afgewacht. "Maar de tijd raakt op", zegt Kloostra.



Dat rond kwetsbare gebieden voor eind 2025 actie moet worden ondernomen, was vorig jaar ook de conclusie van een gespecialiseerde taakgroep waarin wetenschappers, natuurbeheerders en de overheid samenwerken. Zij wezen negentien habitattypes aan waar het stikstofprobleem "zeer urgent" is. Het gaat onder meer om oude eikenbossen, hoogveenlandschappen, grijze duinen en stuifzandheide.