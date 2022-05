Goed en voldoende drinkwater niet meer vanzelfsprekend

De vraag naar drinkwater in Nederland stijgt sowieso al door bevolkingsgroei en klimaatverandering. Volgens Vitens zal de watervraag in 2040 met dertig procent gestegen zijn. Daarnaast verslechtert de kwaliteit van het water ook nog, door vervuiling vanuit de industrie, landbouw en huishoudens.

Vewin stelt dat het nu tijd is om in te grijpen, zodat er straks aan een grotere watervraag kan worden voldaan. De drinkwaterbedrijven gaan in heel Nederland met betrokken partijen in gesprek over de noodzakelijke maatregelen. Ze willen onder meer flexibelere vergunningen voor het onttrekken van grondwater op warme dagen, zoeken naar nieuwe ondergrondse winlocaties en veel meer aandacht voor duurzaam omgaan met schoon drinkwater.