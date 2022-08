Gierzwaluwen, stofzaad en alle overige onderwerpen

In de uitzending van vorige week (24 juli) meldde luisteraar Henk uit Doorwerth op de fenolijn dat hij heeft genoten van de ‘kraamvisite’ van de gierzwaluwen. Dit verschijnsel ziet hij bijna elk jaar. Het lijkt alsof de gierzwaluwen even een bezoekje brengen aan de nesten van soortgenoten. Maar is dat ook echt zo? Stadsecoloog Remco Daalder schreef een boek over de gierzwaluw, en vertelt zondag wat deze snelle bezoekjes werkelijk betekenen. En hij laat zien dat de sikkelvormige vogel een echte pestkop is.