Gezondheidszorg staat voor ambitieus beleid tijdens Klimaatmars

Evelyn Brakema, arts en voorzitter Groene Zorg Alliantie, zegt hierover: “De wetenschap is duidelijk: de klimaatdoelen raken uit ons bereik en de huidige beleidsplannen zijn dus niet voldoende om gezondheid te beschermen. De klimaatcrisis kost nu al levens en het vergroot ongelijkheid, in Nederland en wereldwijd. Daarom staan wij vandaag hier, op de Dam, om gezondheid te beschermen.” De zorg slaat alarm op 12 november voor een gezonde toekomst en roept daarom op tot nationale en wereldwijde urgente klimaatactie om gezondheid te beschermen. Het is code rood voor onze planeet én onze gezondheid.

De klimaatcrisis is het grootste gezondheidsprobleem van onze eeuw: het manifesteert zich in wereldwijde gezondheidsschade en kost mensenlevens, waarbij kwetsbare groepen het hardst worden geraakt. Daarom lopen honderden bezorgde artsen, verpleegkundigen, medisch studenten, psychologen, apothekers en andere zorgmedewerkers en gezondheidsprofessionals mee met de Mars voor Klimaat & Rechtvaardigheid te Amsterdam.

Anouk Nusselder, student geneeskunde en lid van IFMSA-NL, onderschrijft dit: “Het is hoopvol om te zien hoe een grote en diverse groep aan organisaties en individuen uit de zorg de handen ineen slaat voor een gezonde toekomst. Vandaag lopen wij allen mee voor rechtvaardig klimaatbeleid, waarin gezondheid centraal staat en kwetsbare groepen beschermd worden.” Juliette Mattijsen, bestuurslid van de Groene Zorg Alliantie en werknemer Erasmus MC, voegt hieraan toe: “Gezondheid maakt klimaatverandering tastbaar, het gaat over de levens van jou en mij. Het is een krachtig en positief argument: iedereen wil zijn naasten beschermen tegen ziekten. Daarmee gaat klimaatbeleid niet om minderen, maar om meer gelijkheid en meer gezondheid voor iedereen”.

Klimaatmars

De Nederlandse gezondheidszorg verenigt zich op de mars in het ‘Gezondheids- en Zorgblok’ georganiseerd door de Groene Zorg Alliantie en IFMSA-NL en ondersteund door ruim 50 zorg- en gezondheidsorganisaties en ziekenhuizen. De Groene Zorg Alliantie stelde tevens een stembusakkoord op, om de aankomende coalitie op te roepen om beleid in te zetten voor de bevordering van klimaat én gezondheid. De Mars voor Klimaat & Rechtvaardigheid zelf wordt georganiseerd door de Klimaatcrisis Coalitie, een samenwerkingsverband van Oxfam Novib, FNV, Fridays For Future, Greenpeace, Extinction Rebellion, Fossielvrij NL, Milieudefensie, DeGoedeZaak, TNI en honderden bondgenoten.

De mars roept op voor klimaatrechtvaardigheid en het integraal aanpakken van meerdere maatschappelijke problemen: “We leven in een tijd van crisissen die het gevolg zijn van politieke keuzes. Het is de hoogste tijd voor actie. Zodat we samen de klimaatcrisis, de wooncrisis, de stikstofcrisis, de armoedecrisis en racisme kunnen stoppen, want het moet én kan anders! Daarom gaan we massaal de straat op voor een gezonde, veilige en rechtvaardige toekomst.”

Lees meer over de klimaatmars.nl

Lees meer over de serie Groene Zorg

Bron: de Groene Zorg Alliantie en IFMSA-NL