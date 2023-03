Gevaar van microplastics groeit Fragment Radio • 15-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het is een van de grootste milieuproblemen van dit moment: de gigantische hoeveelheid plastic afval dat wereldwijd in de zeeën en rivieren belandt en veelal afbreekt in piepkleine stukjes. Deze microplastics vinden we nu zelfs terug in de lucht.

Microplastics