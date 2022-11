Gemummificeerde katten in kruipruimte bios Nieuws • 12-05-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Bij de verbouwing van een bioscoop in Rotterdam zijn twee gemummificeerde katten gevonden. RTV Rijnmond meldt dat bouwvakkers de resten bij de verbouwing van bioscoop Kino in de Gouvernestraat ontdekten bij het schoonmaken van de kruipruimtes.

Vermoed wordt dat de dieren per ongeluk in de val zijn gelopen en tientallen jaren in de kruipruimte hebben gelegen. In het pand duiken wel vaker dode dieren op, maar dan gaat het meestal om stukjes skelet en niet om complete lijven.

De gemummificeerde katten liggen nu in de vriezer van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.