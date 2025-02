Gemeenten onder druk door groeiende wateruitdagingen

Naast de inspanningen van gemeenten is ook de betrokkenheid van burgers en bedrijven essentieel. Initiatieven voor een duurzamer beheer van regenwater, zoals het vervangen van tegels door groen of het aanleggen van verdiepte tuinen, verlichten de rioleringen en bevorderen een klimaatrobuuste leefomgeving.

Hoewel de waterkwaliteit in Nederland sterk is verbeterd, blijft stedelijk waterbeheer cruciaal voor het voorkomen van milieuschade. In de afgelopen jaren traden er gemiddeld ruim 200 incidenten op waarbij de lozing van hemel- en/of afvalwater vanuit een gemeentelijke voorziening een belangrijke oorzaak was. Dat is een daling ten opzichte van 2016 toen dit nog 500 keer werd gemeld.