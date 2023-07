Gelderland dient als laatste gebiedsplan in en wil 10 miljard

In het PPLG beschrijven de provincies hoe ze via een gebiedsgerichte aanpak de vastgestelde doelen wat betreft natuur, water, stikstof en klimaat willen gaan halen. "Dit mag geen vertraging oplopen door de val van het kabinet", zegt de Gelderse gedeputeerde Harold Zoet. "Want onze boeren en natuur hebben duidelijkheid nodig."

Van de naar schatting 3000 bedrijven die onder de vorige maand gepresenteerde piekbelastersregeling vallen, zitten er zo'n 1800 in Gelderland, vooral op en om de Veluwe. Andere regelingen, zoals voor boeren die willen verhuizen of innoveren, zijn nog in de maak. "We gaan ervan uit dat die regelingen er gewoon komen, ondanks de val van het kabinet", aldus Zoet. De provincie wacht, vanwege het uitblijven van een landbouwakkoord, ook op een "helder toekomstperspectief voor de land- en tuinbouw".