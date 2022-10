Geen varkensstaluitbreiding voor Straathof Nieuws • 06-05-2021 • leestijd 2 minuten • 154 keer bekeken • bewaren

Varkens © Pixabay

In een langlopende rechtszaak tegen een staluitbreiding van varkensboer Straathof is Varkens in Nood door rechtbank Limburg in het gelijk gesteld. De rechtbank vernietigt de eerder verleende omgevingsvergunning en draagt de gemeente Echt-Susteren op om een nieuw besluit te nemen over de vergunningsaanvraag. De kans is groot dat die vergunning niet nogmaals wordt verstrekt.





Vergunning voor megastal met duizenden zeugen

In 2017 stemde de gemeente Echt-Susteren in met een vergunningsaanvraag van de omstreden varkensbaron Adriaan Straathof. Die wil in Koningsbosch een bestaande varkenshouderij uitbreiden naar een megastal met ruim zesduizend zeugen, waar ieder jaar zo'n 200.000 biggen geboren worden.



Varkens in Nood ging samen met de stichtingen Dier&Recht en Leefbaar Buitengebied in beroep tegen de vergunning. De rechtbank geeft de stichtingen gelijk: de kennisgeving door de gemeente over de vergunningverlening in 2017 was onvoldoende. Zo was niet duidelijk dat het ging om een fikse uitbreiding van het aantal dieren, en werd onjuiste informatie gegeven over de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de vergunning. De rechtbank vernietigt daarom de vergunning.