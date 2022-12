Toch proefgasboringen Schiermonnikoog

Vorig jaar oktober stemde de Tweede Kamer tegen mogelijke gaswinning bij Terschelling omdat dit niet zou passen binnen de regels voor milieu- en natuurbescherming. Ook eilandbewoners en milieuorganisaties verzetten zich tegen de plannen voor gaswinning hier. De gemeente Schiermonnikoog betreurde toen dat de Kamer zich ook niet uitsprak tegen gaswinning bij Schiermonnikoog en in de rest van het Waddengebied.

Over de kwestie is twee keer een informatieavond gehouden op het eiland. Volgens Kamp vrezen de bewoners vooral aantasting van de horizon en de mogelijke gevolgen daarvan voor het toerisme. Volgens Kamp moet ENGIE opnieuw een vergunning aanvragen als het na de proefboring wil overgaan tot gaswinning.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft geen bezwaren tegen twee tijdelijke proefboringen naar aardgas ten noorden van het eiland Schiermonnikoog. Een proefboring vindt plaats in beschermd Natura 2000-gebied. Het bedrijf ENGIE wil de eerste proefboring in de winter van 2017/2018 uitvoeren. Dat moet 5,4 kilometer ten noorden van het eiland plaatsvinden. Als deze boring een succes is wil de onderneming in de winter daarop een tweede boring uitvoeren, schrijft Kamp aan de Tweede Kamer donderdag.

De Kamer behandelt mogelijk binnenkort een aanpassing van de Mijnbouwwet waardoor vaker een vergunning voor gaswinning kan worden geweigerd. Kamp wacht besluitvorming over boren bij Terschelling af tot deze wet door de Kamer is. De procedure voor proefboringen bij Schiermonnikoog is na drie jaar ongeveer afgerond en zijn niet gebaseerd deze Mijnbouwwet, aldus Kamp. Daarom heeft hij geen bezwaren tegen de proefboringen bij dit eiland.

Reactie Waddenvereniging

Een boortoren op deze plek verpest niet alleen het landschap, maar betekent ook grote risico’s voor de kwetsbare natuur. De grootste bedreiging voor de Waddenzee is een te snelle zeespiegelstijging. Om het Klimaatakkoord van Parijs 2015 te halen moeten regeringen 80% van de bestaande voorraden fossiele brandstoffen onder de grond laten zitten. Meer naar boven halen betekent automatisch meer klimaatverandering met grote financiële gevolgen voor bewoners, bedrijven en overheden.

Al eerder startte de Waddenvereniging een online actie om de geldkraan voor gaswinning in het Werelderfgoed Waddenzee dicht te draaien. Op de website Waddensea Fossilfree kun je helpen investeerders te wijzen op de gevolgen. De Waddenvereniging is fel tegen nieuwe gasboringen in en bij het Werelderfgoed Waddenzee.

Bron: ANP en Waddenvereniging