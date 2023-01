Gebruik van anti-vlooi- en tekenmiddelen bij honden vormt risico voor milieu

Wereldwijd neemt het aantal honden elk jaar toe, en daarmee ook het gebruik van diergeneesmiddelen tussen vlooien en teken. Honden worden tegen vlooien en teken beschermd door middel van vlooienbanden, druppels of tabletten. Deze diergeneesmiddelen bevatten echter schadelijke stoffen voor het milieu, zoals imidacloprid en fipronil. Uit onderzoek blijkt dat deze stoffen via honden in hun directe omgeving terechtkomen en zo schade kunnen toebrengen aan het milieu.

Eerder werden bepaalde stoffen die in antivlooien- en tekenmiddelen voorkomen, ook gebruikt als bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Dit gebruik is inmiddels zeer beperkt of verboden vanwege de effecten op het milieu. “Toch worden bij rioolzuiveringsinstallaties nog steeds hoge concentraties van deze stoffen waargenomen, die niet aan de landbouw toe te schrijven zijn,” meldt Ivo Roessink, ecotoxicologisch onderzoeker bij Wageningen University & Research. “We vermoedden dat de stoffen onder andere in het milieu terechtkomen via honden die met deze middelen zijn behandeld. Met dit onderzoek wilden we verkennen of dit inderdaad mogelijk is.”