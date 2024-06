Fotogalerij paardenkastanje geopend Nieuws • 03-11-2005 • leestijd 1 minuten • bewaren

In september en oktober hebben De Natuurkalender, Vroege Vogels en Wageningen UR een fotoactie gehouden om de paardenkastanje in Nederland in beeld te brengen. Het moment is daar dat de eerste ruim 600 foto's van paardenkastanjes getoond kunnen worden!