Foeragerende spechten | Compilatie Zelf Geschoten

De bonte als de zwarte specht eten in het voorjaar en in de zomer insecten en hun larven. In naaldbossen eten ze 's winters vaak ook de zaden van sparren- en dennenkegels. De zwarte specht is gespecialiseerd in het eten van houtmieren. Ook lusten ze graag noten, voornamelijk hazel- en walnoten. Daar pikken ze in, of ze nemen de noot mee naar een holletje wat ze van tevoren al uit hebben gehakt. Ze stoppen dan de nootjes halverwege in die holletjes, zodat ze, zittend tegen de boomstam, het nootje kunnen oppeuzelen. Soms duwt hij de vruchten met zijn tong in verborgen kamertjes, zodat hij ze later kan opeten als hij honger krijgt.