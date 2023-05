Fluitenkruid fleurt de boel op | Nationale Bloem Verkiezing

Bloem: de vele kleine witte bloemetjes staan in losse paraplu achtige schermen bijeen. Iets wat typisch is voor de plantenfamilie waar deze uit komt. Na de bloem ontstaan er zaden die er uitzien als glanzende, langgerekte donkerbruine tarwekorrels. Deze zaden kunnen in tegenstelling tot bijvoorbeeld klaprozenzaad niet lang bewaard worden maar moeten echt binnen een jaar kiemen en uitgroeien tot een plant.

Biotoop en groeiplaats: het is een zeer algemene plant die je vrijwel overal in ons land kan tegenkomen. Zowel in open bossen als in de polders, diep in natuurgebieden maar ook in de stad. Het zijn wel zonliefhebbers en ze houden niet van extreem droge of extreem natte plekken.