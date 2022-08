Floristische Verstekelingen: de wolindustrie als plantenverspreider

De industriële tijd was de bloeiperiode voor de textielindustrie in Europa. Veel van deze industrie vond plaats in Verviers in Wallonië. Voorheen werd vooral wol verwerkt uit Zuid-Europa en Engeland, maar in de vorige eeuw werd vooral wol geïmporteerd uit Zuid- en Noord-Afrika, Zuid-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland. De ongewassen wol werd in Verviers met water van de rivier de Vesder gespoeld en gereinigd waarbij het spoelwater werd geloosd op de rivier. De zaden die in de wol mee waren gelift kwamen zo terecht in de rivier de Vesder en uiteindelijk in de Maas, waardoor hier ‘vreemde’ planten opdoken.