Flora profiteert van keileemlaag

Een goed voorbeeld hiervan is de top van de Havelterberg. Waar je normaal zou denken dat je op de top van een heuvel hoog en droog zit, kom je bij de Havelterberg bedrogen uit. De top van de Havelterberg is zelfs het natste stukje van de stuwwal. Dat komt door de opeenhoping van keileem op de top. De zijkanten en de voet van de stuwwal zijn droger, want daar houdt het keileem op en bestaat de grond vooral uit zand.

Die natte ondergrond in combinatie met de mineralen die met het keileem naar boven zijn gekomen, hebben ervoor gezorgd dat er op het Holtingerveld verschillende variaties van heischrale graslanden zijn ontstaan. Heischraal grasland is een zwaar bedreigd natuurtype. In totaal vind je hiervan in West-Europa nog maar enkele tientallen hectares terug. Diezelfde hectares staan ook nog behoorlijk onder druk door bijvoorbeeld verdroging of stikstofdepositie.