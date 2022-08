Fenolijn 7 augustus 2022

Lijsterbessen met oranje bessen, de eerste eikels op de grond, spinnenwebben, bloeiende blauwe grasklokjes en zwervende ringmussen. Het komt deze week allemaal voorbij op de Vroege Vogels fenolijn (het nummer is 035-6711338 ). Verder hoor je een mooi verhaal over een sperwer, die een verkeerde afslag heeft genomen.

Wespenorchis

Anneke Zwart van het tuinpark Ons Buiten uit Amsterdam meldt: ‘Sinds afgelopen weekend staat de eerste wespenorchis in mijn tuin te bloeien. Van ver een stengel met kleine bloempjes. Maar van dichtbij stuk voor stuk prachtige bloemetjes. Het uiterlijk doet denken aan een wesp’. Anneke Zwart doelt vermoedelijk op de brede wespenorchis. Deze ondersoort valt niet snel op. De plant heeft een bloeiwijze met naar beneden gerichte bloemen die van buiten geelgroen zijn. Van dichterbij bekeken blijkt de binnenzijde van de bloem kleurrijker. Het voorste deel is rozerood en achterin zien we heldergele meeldraden. De lange eironde tot lancetvormige bladen staan verspreid aan de stengel en zijn donkergroen met duidelijke parallelle nerven. De brede wespenorchis komt met name voor in het stedelijk groen. De plant doet het goed in stadsparken, bosaanplant en bermen en bloeit vanaf juli.

Brede wespenorchis © Gré Pape

IJsvogel eet bootsman

Ton Sandig uit het Utrechtse Achterveld meldt: ‘Het water in mijn vijver is glashelder, tot op de bodem. Ik weet zeker dat er geen visjes in zwemmen. Verbazing toen een ijsvogel vier keer in het water dook en telkens iets at, zittend op een tak boven de vijver. Bootsmannetjes aten ze’. Bootsmannetjes worden ook wel ‘ruggezwemmers’ genoemd en zijn insecten uit de orde van de wantsen. In Nederland leven meerdere soorten zoals het gewoon bootsmannetje, het bont bootsmannetje en het tenger bootsmannetje. Het zijn zowel goede zwemmers als goede vliegers. Bootsmannetjes worden ongeveer 15 mm lang en komen overal in het zoete water voor, van slootjes tot regenplassen. Het zijn roofdieren, die verzot zijn op de larven van vissen en amfibieën, maar ook insecten en wormen staan op het menu.

© bootsmannetje, fotograaf: petjoe

Wil je zelf een eersteling of laatsteling doorgeven, of een hele bijzondere waarneming spreek dan de Vroege Vogels fenolijn in (het nummer is 035-6711338).