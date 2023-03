Fenolijn 27 maart 2022

Hans Gartner uit het Friese Nes meldt: ‘Ik loop langs de dijk en ik zie pijlstaarten naar het noorden vliegen, verder scholeksters en bontbekplevieren, maar het meest verrassende was dat ik langs de dijk bij een rietkraag een roerdomp tegenkwam’. Deze mysterieuze vogel maakt een bijzonder ‘hoempend’ geluid. Roerdompen broeden in moerassen, het liefst tussen het riet. Op het menu staan kleine zoogdieren, vissen, jonge vogels, maar ook kikkers en padden.

Lidwien van der Broek uit Bergen op Zoom meldt: ‘Al een week op twee hoor ik regelmatig een tikkend geluid in de tuin. Na een zoektocht zag ik een boomklever op de spechtenkast tikken. Inmiddels heeft het koppeltje de toegang netjes afgewerkt tot een klein entreegat’. ‘Hopelijk dit voorjaar jonge boomklevers in de tuin, voegt ze eraan toe. De boomklever is de enige Nederlandse vogel, die ook met z'n kop naar beneden langs een boomstam beweegt. De boomklever kan zowel omhoog als omlaag klimmen. De vogel lijkt als het ware te kleven aan de stam, zonder te vallen.

Wil je zelf een eersteling of laatsteling doorgeven, of een hele bijzondere waarneming spreek dan de Vroege Vogels fenolijn in (het nummer is 035-6711338).