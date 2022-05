Fenolijn 17 april 2022

Zwartkoppen, boerenzwaluwen, fitissen, zwarte roodstaarten, blauwborsten, bonte vliegenvangers, visdieven, kleine karekieten en zelfs de eerste nachtegalen zijn deze week gemeld op de Vroege Vogels fenolijn (het nummer is 035-6711338 ). Het vogelvoorjaar is echt volop aan de gang. Verder een mooi verhaal over hoe je ’s avonds gewoon een scharrelende das in de achtertuin kunt aantreffen.

Dhr. Zwanenburg uit Dronten meldt: ‘Ik zag in het Wisentbos, op een het pad in het voedselbos, een foeragerende beflijster. Het was duidelijk een vrouwtje. Beflijsters trekken op dit moment door naar hun noordelijke broedgebieden’. De vogel lijkt qua uiterlijk sterk op een merel. De bef in de naam slaat op de witte borstrand. De vrouwtjes en mannetjes lijken erg op elkaar, al zijn de mannetjes over het algemeen wat zwarter en is hun bef witter. Als je in Nederland een beflijster ziet is het een doortrekker. In april en mei trekken ze vanuit hun overwinteringsoorden rond de Middellandse Zee door naar de broedgebieden in onder andere Scandinavië en Schotland.

© Beflijster - Fotograaf pieterbj

Nachtegaal

Jim uit Noordwijkerhout meldt: ‘Tijdens een rondje fietsen door de duinen hoor ik de eerste nachtegaal. Dat is heel vroeg, zo’n weekje eerder dan normaal. En het heeft misschien te maken met de harde zuidenwind van de laatste paar dagen. Hij zat prachtig te zingen boven in een boom’. De zang van deze vogel is wereldberoemd. Componist Beethoven liet zich door de nachtegaal inspireren. Operazangeres Christina Deutekom werd zelfs de Nederlandse nachtegaal (L’usignolo olandese) genoemd. En dichters Homerus en Shakespeare schreven erover. De onopvallende vogel met zijn virtuoze zang is door de eeuwen de inspiratiebron geweest van talloze dichters, musici en kunstenaars. Zo virtuoos als zijn zang klinkt, zo saai gekleurd is de nachtegaal. De vogel is ook lastig te zien, verstopt in braamstruwelen en andere struiken.

Nachtegaal © Dick de Vos

Wil je zelf een eersteling of laatsteling doorgeven, of een hele bijzondere waarneming spreek dan de Vroege Vogels fenolijn in (het nummer is 035-6711338).