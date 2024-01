Fenolijn 14 januari 2024 (extra lang)

Marja Lodewijk uit Renesse: ‘Ik sta op het strand tussen Haamstede en Renesse. Al een hele tijd ben ik getuige van een groepje van 10 sneeuwgorzen, die daar lekker voedsel aan het zoeken zijn. Leuk gezicht! Het is lang geleden dat ik ze heb gezien’. De sneeuwgors is de noordelijkste broedende zangvogel. Het broedgebied is dan ook de noordkust van Rusland, IJsland, Schotland en Scandinavië. Tijdens de wintermaanden kunnen wij ze ook zien langs de Nederlandse en Belgische kust. Als ze vliegen, vallen direct de witte vlekken op de vleugels op en weet je gelijk dat het sneeuwgorzen zijn.

© Sneeuwgors - Fotograaf kasteelheertje

Blauwe kiekendief

Ilse Stok uit Nieuw-Buinen: ‘Een prachtige zonnige winterse dag. En wanneer ik uit mijn keukenraam kijk zie ik tot mijn grote verrassing een blauwe kiekendief jagen. Het is echt een cadeautje en ontzettend genieten’. De blauwe kiekendief is een echte wintergast. Als broedvogel is de roofvogel op een haar na uit ons land verdwenen. Alleen op een paar plaatsen rond de Wadden en bij akkerbouwgebieden in Groningen broeden nog enkele paartjes.

Blauwe kiekendief (man) © Fotograaf Dian-Mary Stofmeel