Fenolijn 12 mei 2024

Dan is zomer weer in 't land

Ook de koekoek is op dit moment veel te horen in ons land. Agnes van der Veen uit Zwolle hoorde er een tijdens haar fietstocht. en de nachtegaal ontbreekt ook niet in deze fenolijn. Zo kreeg Henny uit Amsterdam bij haar operaconcert ook een nachtegalenconcert kado. De nachtegalen zongen vrolijk mee met de operamuziek vanuit de Hofkerk in Amsterdam-Oost!

Wil je zelf een eersteling of laatsteling doorgeven, of een hele bijzondere waarneming spreek dan de Vroege Vogels fenolijn in (het nummer is 035-6711338). Kijk hier voor meer informatie over de fenolijn.