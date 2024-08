Faunabescherming naar rechter tegen vangen en zenderen wolf

De Faunabescherming is naar de rechter gestapt om te voorkomen dat een wolf in de provincie Utrecht wordt gevangen en gezenderd. Volgens de natuurbeschermingsorganisatie is de wolf op "geen enkele wijze te duiden als een probleemwolf" en zijn afgegeven vergunningen daarom niet geldig. Eerder kondigde ook Animal Rights aan de vergunning aan te vechten.