Evolutiegeschiedenis van de planten en hun toekomst

Gaandeweg, na zo’n 100 miljoen jaar, komen de eerste planten op met echte vaatbundelsystemen. Dan ontstaan de varens, met grote bladeren en wortels. Dat is een voordeel, “wat je krijgt is dat je allemaal nieuwe variaties kan creëren, want je krijgt meer mogelijkheden om te variëren” legt Pos uit. En meer variatie zorgt ervoor dat planten op andere manieren op andere plekken kunnen groeien.

Net als mossen verspreiden varens zich met sporen. In de evolutie ontstonden daarna de zaden. Dat begon met de naaktzadigen. Een voordeel is dat zaden voeding bij zich dragen. Een voorbeeld hiervan is de dennenboom met de dennenappel. Hierin zitten allemaal zaadjes. Maar de naaktzadigen nog geen vruchten. Dat ontstaat pas later, namelijk bij de bloemplanten.