Europese normen niet gehaald: overmaat aan meststoffen in water

Het grond- en oppervlaktewater in Nederland is dusdanig vervuild met meststoffen uit de landbouw, dat ons land niet voldoet aan Europese normen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) signaleert dat in een donderdag verschenen rapport. Niet alleen planten en dieren in het water hebben last van te hoge concentraties fosfor en stikstof, ook de kwaliteit van het drinkwater staat hierdoor in sommige delen van Nederland "onder druk".