Europees wetsvoorstel voor verantwoord ondernemen beschermt klimaat te weinig

Jill McArdle van Friends of the Earth Europe, het internationale netwerk waar Milieudefensie deel van uitmaakt, zegt: "De wet is een mijlpaal, maar regelt geen aansprakelijkheid voor klimaatschade en garandeert geen gerechtigheid voor getroffen mensen wereldwijd. Via mazen in de wet kunnen bedrijven aan hun verantwoordelijkheid ontsnappen door ‘contractuele garanties ‘op te tuigen. Mensen in Oeganda wiens land is ingenomen door Total, zijn na twee jaar wachten op compensatie uitgeput en hongerig. Van ‘contractuele garanties’ kunnen ze niet leven."