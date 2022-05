"EU zou zieken door luchtvervuiling moeten vergoeden"

Het onderzoek komt voort uit een Franse zaak. Een zieke Parijzenaar eist 21 miljoen euro schadevergoeding van de Franse regering, omdat de lucht in zijn stad vuiler is dan de EU toestaat. Niet alleen Parijs, maar ook andere Europese steden overschreden de afgelopen jaren meermaals de luchtvervuilingsnormen van de EU

Kokott stelt dat de EU-limieten voor schadelijke stoffen in de lucht niet voor niets zijn opgesteld. “Ze zijn bedoeld om de menselijke gezondheid te beschermen en particulieren rechten toe te kennen”, aldus Kokott.

De uitspraak van het Hof laat waarschijnlijk nog enkele maanden op zich wachten. Als het Hof meegaat met het advies van de advocaat-generaal, kunnen EU-burgers hun overheid aansprakelijk stellen voor het ziek worden, mits de zieke kan bewijzen dat de vieze lucht de boosdoener is en mits dat anders was geweest als de overheid de luchtkwaliteit wel had verbeterd.