Enquête: bij zowel links als rechtse kiezers meerderheid voor kernenergie

Een meerderheid van zowel rechtse als linkse kiezers is voor kernenergie. 55 procent van de Nederlanders die tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen op een linkse partij hebben gestemd, noemt deze vorm van energie opwekken geschikt. Onder rechtse kiezers is dit zelfs 88 procent. Dat blijkt uit een enquête van Kieskompas en het ANP die is afgenomen onder zo'n 2500 volwassen Nederlanders.

In totaal vindt driekwart van de Nederlanders kernenergie een geschikte vorm van energieopwekking. Van de voorstanders zou de helft er geen problemen mee hebben als er een kerncentrale bij hen in de buurt wordt gebouwd. Zo'n 8 procent van de mensen die voor kernenergie zijn, ziet een reactor in de buurt juist absoluut niet zitten. Stedelingen zijn iets vaker tegen kernenergie dan Nederlanders die in een dorp of in de buitengebieden wonen.