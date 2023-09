Emiraten willen investeren in schone energie Afrika

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zijn van plan 4,5 miljard dollar te investeren in het ontwikkelen van duurzame energie in Afrika. Minister Sultan Ahmed al-Jaber, die dit najaar ook de voorzitter is van de VN-klimaattop in Dubai, kondigde het voornemen aan in Nairobi. In de hoofdstad van Kenia is op dit moment de eerste Afrikaanse klimaattop gaande.