'Einde aan microplastics in shampoo en make-up in zicht'

Microplastics zijn hele piepkleine stukjes plastic, maximaal vijf millimeter groot. Deze minuscule plasticdeeltjes breken niet af in de natuur. Ze blijven honderden jaren bestaan, in de bodem, in zeeën of rivieren, en komen op deze manier in ons voedsel en drinkwater terecht. Vaak zijn ze door fabrikanten bewust toegevoegd aan hun producten. Voorbeelden hiervan zijn cosmetica – denk aan oogschaduw of lipstick –, shampoo, of wasmiddelen. Naar schatting komt er jaarlijks langs deze weg 42.000 ton plastic in het milieu terecht.