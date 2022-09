Egel ontwaakt uit winterslaap

Deze stekelige dieren ontwaken nu uit hun winterslaap. Misschien had je wel een slapende egel in je tuin en is hij nu de boel weer aan het ontdekken.

Aantal stekels: 6000-9000

Snelheid: 2 m/s

Lengte: 24 cm

Winterslaap in onze tuinen

De winterslaap van de egel duurde ongeveer een half jaar. Ze lagen lekker in een winternest, dat ze maakten van droge bladeren. Veel mensen denken dat ze aan een stuk doorsliepen, maar dat is niet zo. Ze werden elke 7 à 11 dagen wakker en draaiden zich even om, of ze besloten rond te scharrelen in tuinen.

© Fotograaf: ptje123

Favoriete maaltijd

Tijdens de winterslaap hebben de dieren eenderde van hun gewicht verloren. Maar nu ze wakker zijn, eten ze het er in rap tempo weer allemaal aan. Egels zijn groot fan van de Franse cuisine, met als favoriet maaltijd de 'escargots': slakken! Ze kunnen in een enkele nacht wel 40 slakken eten. Egels hebben een goed reukvermogen, dus die sappige slakken of kevers en regenwormen weten ze makkelijk te vinden.

© Fotograaf: jjfsusanne

Egel als hoofdgast bij podcast

De egel is het oudste zoogdier ter wereld. Of toch niet? In aflevering 3 van de podcast “Vroege Vogels en andere dieren” zoeken Auke-Florian Hiemstra en Anneke Naafs uit of ie inderdaad ouder is dan de dinosauriër. Egelonderzoeker Merel Klaarmond doet uit de doeken hoe egels paren, met al die scherpe stekels, en hoeveel stekels dit dier eigenlijk heeft. Paleontoloog Jelle Reumer onthult of de egel wel of niet evolutionair gezien het oudste zoogdier is. Beluister de podcast in je favoriete podcast-app, of klik op onderstaande link om de podcast direct te beluisteren!

Speurtocht naar de egel

Kun je geen genoeg krijgen van de egel? In onderstaande video gaat Willemijn met een egelonderzoeker op pad. Egels zijn gezenderd en hierdoor kunnen onderzoekers zien waar de dieren zich bevinden. Sommige lopen wel 5 kilometer per nacht! Benieuwd naar wat Willemijn nog meer ontdekt? Bekijk de video!