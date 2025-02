Eerste rouwpad van Nederland op Terschelling

Het stel ontdekte dat ze op het Waddeneiland eigenlijk alleen maar de deur uit hoefde te lopen, de natuur in, en dat die natuur een grote rol ging spelen in het rouwproces. “We zijn toen op zoek gegaan of er in Nederland iets bestaat van een wandelroute die speciaal bedoeld is om in de natuur je rouw te verwerken, maar die was er niet. Toen hebben we zelf bedacht om zo’n speciale pelgrimsroute op Terschelling te maken, de ‘Walk of Grief’”, vertellen Anemoon en Arjan. Het is een 75 kilometer lange wandelroute geworden over het eiland, die je in vijf of meerdere etappes kunt lopen, samen of alleen - over grotendeels onverharde paden. De route begint bij vuurtoren de Brandaris en de hoge duinen aan de westkant van Terschelling, vanaf daar langs de zuidkant, de Waddenzee volgend. Aan de oostkant van het eiland vind je de stilte en wildernis, vervolgens loop je over het uitgestrekte strand aan de noordkant weer terug.