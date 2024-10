Eén op de drie boomsoorten met uitsterven bedreigd

Meer dan duizend boomexperts wereldwijd hebben meegewerkt om zoveel mogelijk boomsoorten op te nemen op de rode lijst. Van de 47.282 beoordeelde boomsoorten zijn ten minste 16.425 aangemerkt als met uitsterven bedreigd. Vooral bomen op eilanden zijn kwetsbaar. Daar is het risico op ontbossing voor uitbreiding van steden en landbouw het grootst. Ook hebben ze last van plagen, ziektes en invasieve soorten. In Nederland worden de fladderiep en de zwarte populier ernstig bedreigd.

Ook de egel heeft het moeilijk en wordt nu geclassificeerd als 'bijna bedreigd'. In meer dan de helft van de landen waar hij voorkomt, is hij in aantal afgenomen. Ook in Nederland gaat het niet goed met de egel, vooral door minder leefruimte als gevolg van intensievere landbouw, meer steden en wegen. "Wederom een voorbeeld van soorten die in de verdrukking komen door de mens", zegt Van Andel.